Ｅ３７７　掛軸　大徳寺　立花大亀　『掃葉夕陽僧』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



Ｅ７３９ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『竹上下有節』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｆ９８４ 掛軸 大徳寺 秋吉則州 『掬水月在手』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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Ｆ５１０ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『衆生本来仏也』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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Ｅ３７７ 掛軸 大徳寺 立花大亀 『掃葉夕陽僧』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｈ４７７ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『葉々起清風』 共箱 『真作』 一行書-



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Ｅ７３９ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『竹上下有節』 共箱 『真作』 肉筆 ...

総丈 約 187cm×31cm本紙 約 111cm×29cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。