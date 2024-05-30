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- ブライアンアダムス◼️90sビンテージ◼️ツアー・ロック・Tシャツ◼️オールドUSA製
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商品詳細
◼️ブライアンアダムス◼️ ◼️90sビンテージ・オールド◼️ビンテージのブライアンアダムスのロックTシャツです。1994年ツアーロックTシャツで90年代のジャイアンのアメリカ製のビンテージボディのTシャツです。ビンテージの白っぽい黒のクタレ感がある品物です。写真でも確認できます．プリントも擦れています。ゴマ粒ほどの汚れもあります。ダメージが気にならない方のみでお願いします ◼️サイズ表示XL ◼️必ず実寸重視でお願いします ◼️肩幅53 ◼️着丈71 ◼️袖丈20 ◼️身幅55㎝
http://narcologia.ru/goods/update684995.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation621721.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful632851.html
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