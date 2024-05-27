M.シューマッハ サイン入り DEKRA フェラーリ キャップ 新品タグ付き ...

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商品詳細
ミカエルシューマッハデクラキャップサイン入りです。F1関連のコミュニティ知り合ったスイスの方から譲り受けたものです。シューマッハの住む隣村のサッカーチームに所属されてた方と当時お聞きしました。新品未使用ですが、後方に畳みぐせがあります。FerrariMichaelSchumacher
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