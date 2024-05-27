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M.シューマッハ サイン入り DEKRA フェラーリ キャップ 新品タグ付き
商品番号 J70406783290
商品名

M.シューマッハ サイン入り DEKRA フェラーリ キャップ 新品タグ付き
ブランド名 フェラーリ
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミカエルシューマッハデクラキャップサイン入りです。F1関連のコミュニティ知り合ったスイスの方から譲り受けたものです。シューマッハの住む隣村のサッカーチームに所属されてた方と当時お聞きしました。新品未使用ですが、後方に畳みぐせがあります。FerrariMichaelSchumacher
http://narcologia.ru/goods/moisture196169.html
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