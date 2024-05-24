tenderloin metallica ride the Lightning

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商品詳細
2000年初期のテンダーロインです。メタリカのridethelightningをモチーフとしたデザインです。このデザインはなかなか出回ってなくかなりレアだと思います。着丈72cm肩幅57cm袖丈20cm身幅58cm
http://narcologia.ru/goods/conception888657.html
http://narcologia.ru/goods/waveform84717.html
http://narcologia.ru/goods/peroration771615.html
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