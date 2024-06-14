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UNION JORDAN REVERSEDUNK T ユニオン タグ付 即完売品
商品番号 S86037761515
商品名

UNION JORDAN REVERSEDUNK T ユニオン タグ付 即完売品
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UNIONJORDANREVERSEDUNKT-SHIRTMEDIUMユニオンジョーダンリバースダンク半袖TシャツM【購入】原宿　UNIONTOKYO【サイズ】MですがUSサイズの為、体感Lサイズ以上着丈73cm身幅55cm【付属品】タグ・値札試着のみ自宅保管サイズMUSサイズなのでMですが体感はLサイズ試着した感じ身長175cmの自分でかなりゆったり着れます。コレクションとして保管してたので新品のまま。全面はジョーダンのプリント、背面はUnionのプリントとエアジョーダンの刺繍。
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