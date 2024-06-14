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- UNION JORDAN REVERSEDUNK T ユニオン タグ付 即完売品
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商品詳細
UNIONJORDANREVERSEDUNKT-SHIRTMEDIUMユニオンジョーダンリバースダンク半袖TシャツM【購入】原宿 UNIONTOKYO【サイズ】MですがUSサイズの為、体感Lサイズ以上着丈73cm身幅55cm【付属品】タグ・値札試着のみ自宅保管サイズMUSサイズなのでMですが体感はLサイズ試着した感じ身長175cmの自分でかなりゆったり着れます。コレクションとして保管してたので新品のまま。全面はジョーダンのプリント、背面はUnionのプリントとエアジョーダンの刺繍。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln594302.html
http://narcologia.ru/goods/kindness771605.html
http://narcologia.ru/goods/response790242.html
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