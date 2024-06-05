未使用♪コードバン　本革　オーダーメイド　長財布　馬革　牛革　ユニセックス

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オーダーで作った長財布です。オプションでポケットを追加しましたので、たっぷり収納できます。革の宝石とも言われる馬革のコードバン、滑らかな上質の皮です。型押しではなくスムースレザーです。赤が差し色になっており可愛いです。もったいなくて使えないため、綺麗なうちに出品します。段階的にお値下げしておりますので、価格交渉はご遠慮ください。サイズ ヨコ19タテ9.5仕様、カラー外装：馬レーデルオガワ社製コードバン／ネイビ内装：牛ルガトショルダー／イエローステッチ糸\u0026ファスナー色：レッドファスナー：YKKエクセラゴールドファスナー