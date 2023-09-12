LOUIS VUITTON ルイヴィトン ベルト95

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ご覧頂きありがとうございますいSize:95幅:3.6cm・全長約110cm写真の付属品全てつきます。※素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。気軽に質問をお願いします。状態：写真すべて実物になります新品未使用。検品の為だけに開封済み。神経質な方もご遠慮ください、ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。並行輸入品として、海外をお取扱いしております。海外正規品の基準が国内正規品と異なるため、裁縫が甘かったり、国内正規品販売店や国内百貨店とは仕様が異なる場合がございます。ご理解いただける方のみお手続きお願いいたします。★商品画像の色合いは照明や光の加減で実物と同じ色合いが出ないことがございます即購入OK！よろしくお願いします！