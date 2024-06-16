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茶道具 高橋道八作 古染付『龍鳳祥瑞文』角香炉 透かし彫り 木箱付★時代物★
商品番号 L96179459119
商品名

茶道具 高橋道八作 古染付『龍鳳祥瑞文』角香炉 透かし彫り 木箱付★時代物★
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 13,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具高橋道八作古染付『龍鳳祥瑞文』角香炉透かし彫り木箱付★時代物★★4D0915サイズ(約):長さ5.6㎝、幅5㎝、高さ9.8cm、重さ254ｇ
http://narcologia.ru/goods/procurement924233.html
http://narcologia.ru/goods/rouge165310.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring78296.html
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