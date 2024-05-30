ノーブランド ターコイズ付イーグル リング 17号 アメカジ メンズ

数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます♪コメなし即買い大歓迎です❗✅フォロー割✅※フォローして頂き【フォローしました】と購入前にコメント頂ければ200円引きとさせて頂きます❗ご不明な点などございましたらお気軽にご質問ください。■商品情報■【状態】USED品使用による傷硫化あります。【ブランド】ノーブランド【タイプ】ターコイズ付イーグルリング【カラー】シルバー【素材】シルバー925【サイズ】約17号※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。他にも服、革靴、シューズなど出品しておりますのでよろしければご覧ください。➡️#革靴Shops同じブランドでお探しの方はこちらをご覧下さい。➡️#革靴Shops★【発送について】※お支払い確認後出来る限り迅速に発送致します❗通常1〜3日で発送致します。※梱包材による簡易包装で発送させてもらいます。材質···シルバーカラー···シルバー装飾···ターコイズ



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