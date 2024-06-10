黒子のバスケ 黒バス アートコースター BOX コンプリート ...

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即購入可黒子のバスケ 黒バス アートコースター BOX48種 （45種+BOX特典3種） コンプリート箱、外袋ありません。裏面に黒い小さな汚れがついているものもあるため、やや傷や汚れありにしております。開封しており、素人保管のためご理解の上ご購入ください。