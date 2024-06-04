クロムハーツ　ジャケット　レザー　ナイロン　JVP

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商品詳細
クロムハーツのブルゾンです。プリマロフト中綿入りでとても暖かいです。真冬用、春秋は暑いと思います。日本規格JVPのSサイズで、身長174、体重63でジャスト、下に厚手のものを着るのは厳しいサイズ感です。usedですが、使用感少なくきれいです。インボイス原本とガーメントケースをお付けいたします。インボイスの個人情報部分は塗りつぶしいたします。
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