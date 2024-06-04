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クロムハーツ　ジャケット　レザー　ナイロン　JVP
商品番号 A79248507723
商品名

クロムハーツ　ジャケット　レザー　ナイロン　JVP
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 50,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツのブルゾンです。プリマロフト中綿入りでとても暖かいです。真冬用、春秋は暑いと思います。日本規格JVPのSサイズで、身長174、体重63でジャスト、下に厚手のものを着るのは厳しいサイズ感です。usedですが、使用感少なくきれいです。インボイス原本とガーメントケースをお付けいたします。インボイスの個人情報部分は塗りつぶしいたします。
http://narcologia.ru/goods/procurement120533.html
http://narcologia.ru/goods/troupe995411.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial45016.html
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