ビーミング　B MING BEAMS セットアップ　スーツ　パンツ　メンズ

ビーミングBMINGBEAMSビームススーツセットアップジャケットパンツズボン紺ネイビー・ジャケットサイズ 46肩幅 約45㎝身幅 約50㎝袖丈 約60㎝着丈 約70㎝・パンツサイズ 46股上 約25㎝股下 約74.5㎝平置きの状態ではかりました。素人の採寸です。誤差はご了承ください。これからの季節にちょうど良いかと思います。クリーニング済みです。着用回数は少なめです。比較的キレイだと思います。中古品にご理解頂ける方のみ、購入してください。神経質な方の購入は、ご遠慮ください。送料をおさえる為に、折りたたんで、圧縮して発送いたします。ご了承頂ける方のみ、購入してください。神経質な方の購入は、ご遠慮ください。即購入OKです。値下げ交渉は、ご遠慮ください。