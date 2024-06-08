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青銅製香炉　古代文　耳付き　希少　レア　骨董品
商品番号 J32775816861
商品名

青銅製香炉　古代文　耳付き　希少　レア　骨董品
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォローして頂いた方の中で1000円以上お買い上げの方は100円お値下げ致します。その中で2点以上お買い上げ頂いた方は更にお値引き致します。お気軽にお声がけください。青銅製香炉高さ約15センチ古い物ですがヒビや、欠けなどがなく比較的美品かなと思います。写真にもありますが所々金色になっていますので写真をご確認の方宜しくお願い致します。何か他気になる事がありましたらお気軽にコメント下さい。
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