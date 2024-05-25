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カーハート フルスイング ジャケット Carhartt Full Swing
商品番号 J19120273184
商品名

カーハート フルスイング ジャケット Carhartt Full Swing
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 13,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カーハートのダックジャケット。１２オンスのコットンダック生地、ボディ裏地に起毛感ある素材が使用されています。フルスイングと銘打たれている通り、アームにもアクションプリーツが多用されているのが特徴的です。こちらと類似した形、デトロイトジャケットの同色をヴァイパールームにてジョニーデップが着用したことが有名です。表記サイズXL肩幅55cm(ShoulderWidth)身幅71cm(HemWidth)着丈76cm(Length)袖丈63cm(SleeveLength)#ghtght45手作業での採寸ですので若干の誤差がある場合もございます。出品商品は基本的に全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。上記のことをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。#古着#ビンテージ#ヴィンテージ#アメカジ#ベスト#ニット#スウェット#パーカー#ジャケット#レザー#Tシャツ#コート#デニム#セーター#カーディガン#ダウンジャケット#us古着#チャンピオン#champion#ミリタリー#レトロ#カーハート#carhartt#adidas#nike#ノースフェイス#アディダス#ナイキ#70s#80s#90s#リーバイス
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