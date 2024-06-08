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stussy DENIM ZIP WORK JACKET
商品番号 B41462245032
商品名

stussy DENIM ZIP WORK JACKET
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 12,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

stussyDENIMZIPWORKJACKET貴重なXLサイズ、店舗完売です。試着のみで、大変美品です。タグもついた状態で保管しておりました。デニムジップジャケットPRODUCTDETAILS\u2028-ダブルニードルステッチパッチポケット\u2028-カフスとリアタブにブランディングされたシャンクボタン\u2028-バックウエストにスエードロゴパッチ\u2028-100%コットンカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップ季節感···春、秋、冬参照アディダスaddidasナイキNIKEニューバランスnewblanceコンバースニューエラNEWERAエクストララージX-LARGEシュプリームsupremeステューシーstussyエイプAPEデウスDEUSジョイリッチジョーダンスティールDubleStealJSBHAREwegosupremeLDHバルトロ　ヌプシ　マウンテンライトマウンテンジャケット
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