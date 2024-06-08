

EPHEMERAL エフェメラル “freshwater” baroque mix pearl necklace ... EPHEMERAL エフェメラル “freshwater” baroque mix pearl necklace ...



EPHEMERAL エフェメラル “freshwater” baroque mix pearl necklace ... EPHEMERAL エフェメラル “freshwater” baroque mix pearl necklace ...



EPHEMERAL MIX PEARL NECKLACE (M) EPHEMERAL MIX PEARL NECKLACE (M)



EPHEMERAL MIX PEARL NECKLACE (M) EPHEMERAL MIX PEARL NECKLACE (M)



EPHEMERAL エフェメラル “freshwater” baroque mix pearl necklace ... EPHEMERAL エフェメラル “freshwater” baroque mix pearl necklace ...



EPHEMERAL MIX PEARL NECKLACE (M) EPHEMERAL MIX PEARL NECKLACE (M)



EPHEMERAL MIX PEARL NECKLACE (M) EPHEMERAL MIX PEARL NECKLACE (M)



EPHEMERAL エフェメラル “freshwater” baroque mix pearl necklace ... EPHEMERAL エフェメラル “freshwater” baroque mix pearl necklace ...



EPHEMERAL エフェメラル “freshwater” baroque mix pearl necklace ... EPHEMERAL エフェメラル “freshwater” baroque mix pearl necklace ...



Pick UP!! EPHEMERAL ACCESSORIES – KIKUNOBU blog Pick UP!! EPHEMERAL ACCESSORIES – KIKUNOBU blog



EPHEMERAL/freshwate mix pearl necklace/ネックレス/パール/トップ無 EPHEMERAL/freshwate mix pearl necklace/ネックレス/パール/トップ無



EPHEMERAL 淡水パールネックレス入荷 | ADDICTIVE BLOG EPHEMERAL 淡水パールネックレス入荷 | ADDICTIVE BLOG



EPHEMERAL 淡水パールネックレス入荷 | ADDICTIVE BLOG EPHEMERAL 淡水パールネックレス入荷 | ADDICTIVE BLOG



EPHEMERAL/freshwate mix pearl necklace/ネックレス/パール/トップ無 EPHEMERAL/freshwate mix pearl necklace/ネックレス/パール/トップ無



Pick UP!! EPHEMERAL ACCESSORIES – KIKUNOBU blog Pick UP!! EPHEMERAL ACCESSORIES – KIKUNOBU blog

ブランド名はジエダとしておりますがジエダのものではありません。ジエダなどの取り扱いがある代官山の菊信にて購入させて頂きました。購入した際に頂いた黒い巾着もお付け致します。（画像1枚目）製品情報異なるサイズのパールをMIXしたネックレス。本物のパールに近い輝きとオーロラ効果を持った高品質な人エパールを使用。アジャスターチェーンを使用しておりますので、サイズ調整が可能になりユニセックスでオススメなデザインのアイテムとなっております。SIZE:OS(8mmx6mm×4mm,#b:43.5cm~49.5cm)MATERIAL：人エパール、パーツ：SILVER925#パールネックレス#KIKUNOBU#菊信#ジエダ#jieda#JIEDA#古着#マリアーノ#ジョンローレンスサリバン#リトルビック#菊信#がーくん#メンズネックレス#WYM#LIDNM#ウィム#リドム#Confirm#コンファーム#CasperJohn#キャスパージョン#アクトム#ADRER#アドラー#INTERFACTORY#インターファクトリー#DOOPZ#ドープス#KUUUPY#クーピー#FREAK’SSTORE#フリークスストア#HARE#ハレ#EMMACLOTHES#エマクローズ#remer#リメール#RAGEBULE#レイジブルー#げんじ#アーバンリサーチ#ユナイテッドトウキョウ#パブリックトウキョウ#ニット#アウター#カーディガン#メンズ#farah#UNITEDTOKYO#リドム#アドラー#ウィム#リメール#ソエルテ#RePLAY#Re#ワコマリア#リップヴァンウィンクル#アンダーカバー#ユニクロ#コムデギャルソン#カズユキクマガイ#アタッチメント#リチウムオム#AKM#エヌハリウッド#ステュディオス#ユナイテッドアローズ#ハレ#ナノユニバース#アーバンリサーチ#BEAMS#SHIPS#ジャーナルスタンダード