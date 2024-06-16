NEWERA 59FIFTY ピッツバーグ・パイレーツ キャップ

▪️商品名：NEWERAニューエラ59FIFTYPITPIRSIDEPATCHNAVYYELLOWキャップ▪️カラー：YELLOWUNDERVISOR/NAVY▪️サイズ：8（63.5cm）▪️状態：試着のみ▪️発送方法：らくらくメルカリ便▪️備考：・THECAP別注モデル・使用しようと思ってたので商品タグは破棄してます・コレクション整理のため出品▪️注意事項：※値下げ交渉には対応しておりません。値下げ交渉のコメントの返信は控えさせていただきます。ご快諾いただきますようお願いいたします。※お取り置きや専用出品には対応しておりません。※交渉中であっても、最初に購入した人にお譲り致します。※商品購入後のキャンセルは、すり替え防止、使用、試着、購入者様の都合など、トラブル回避の為、お断りしております。※自宅保管、素人保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。※古着をご理解頂ける方のみご購入下さい。※発送後のトラブルは、責任を負いかねますので、ご了承下さい。※平日日中は仕事のため、返信や発送が遅れる場合がございますがご了承下さい。なるべく迅速に対応する様、心掛けます。何卒宜しくお願い致します。#newera#growaround#thecap#selection形···ベースボール



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