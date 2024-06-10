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- FFAジャケット サイズ 103 48ファーマーズジャケット USA製
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商品詳細
ごいただきありがとうございます！刺繍コーデュロイジャケットです。コットン100%お色はネイビー紺色オレゴン刺繍アメリカ製サイズ1034855.5/67.5/50/62着丈/身幅/肩幅/袖丈※誤差はご了承くださいませ。USED使用感あり袖に白っぽい箇所ございます。全品送料込のお値段です。追跡可能で配達の早いメルカリ便（ヤマト運輸さん配達）発送です。◎他にも出品してます！すべて→#前頭葉_all80s90sUSEDVINTAGEユーズド古着ビンテージヴィンテージ
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