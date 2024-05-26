FRANK LEDER ブルゾン

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商品詳細
ブランド:FRANKLEDERサイズ:S身幅 48cm肩幅 41cm着丈 58cm袖丈 68cm※平置きでの素人採寸ですので、多少の誤差はあるかと思いますのでご了承願います。数回着用しましたが、目立った汚れ傷も無く、丁寧に扱ってたので状態は良いと思います。カラー···ネイビー柄・デザイン···無地素材···ウール＊自宅保管品取り扱いが古着になりますので、神経質な方の購入はお控え下さい。発送する際はなるべく小さくなるように畳みますので、ご認識願います。
http://narcologia.ru/goods/Taipei37271.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei983171.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement800899.html
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