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テストーニ　長材　ボルドー　未使用
商品番号 R32870979973
商品名

テストーニ　長材　ボルドー　未使用
ブランド名 アテストーニ
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に路面店にて新品購入のテストーニ、長財布です。コレクションのため購入したもので新品未使用です。角の折れやシワ等無い美品です。自宅保管のため、未使用品です。とても綺麗なボルドーレッドのお財布は中々無いと思います。是非よろしくお願い致します。
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