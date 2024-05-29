テストーニ　長材　ボルドー　未使用

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商品詳細
数年前に路面店にて新品購入のテストーニ、長財布です。コレクションのため購入したもので新品未使用です。角の折れやシワ等無い美品です。自宅保管のため、未使用品です。とても綺麗なボルドーレッドのお財布は中々無いと思います。是非よろしくお願い致します。
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