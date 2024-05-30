

希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号



希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号 希少 中村達也さん着用 THE FOOL ピエロ クラウンリング 19号

THEFOOL(ザ・フール)のCLOWNRINGです。中村達也さんも愛用のリングです。2010年に販売され、今は絶版になってしまった10年以上前の貴重なモデルです。THEFOOLのアイコンのピエロを使用したハッピースカルならぬ、ハッピーピエロなアイテムになります。本体はSilver950、非常に加工が難しいとされるシルバー950ですが、細かい作りで非常に拘りが感じられるアイテムです。見た目通りゴツくで重量感もズッシリしています。ピエロとサイドの猫はＢＲＡＳＳ(真鍮)でフールらしさを演出。THEFOOL渾身のクラウンリングです。19号と人差し指や中指に装着できるサイズです。現在では入手困難なお品で希少価値の高い逸品です。==========================【BRAND】THEFOOLザフール【COLOR】silvergold銀金【SIZE】19号多少の誤差はご了承ください。サイズ表記は目安としてご参照ください。あくまでUsed品となりますので、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。==========================#BURBERRY#バーバリー#RalphLauren#isseymiyake#イッセイミヤケ#ラルフローレン#NIKE#ナイキ#adidas#アディダス#Champion#YohjiYamamoto#ヨウジヤマモト#COMOLI#コモリ#CommedesGarcons#コムデギャルソン#SUPREME#シュプリーム#STUSSY#ステューシーSilver925925k18k14k10#VINTAGE#ヴィンテージ#古着#80s#90s#00smarqueeampjapanチバユウスケケルト\u0026コブラCelt\u0026CobraGAVIALガヴィルケルトアンドコブラなどの様々な商品を定期的に出品していきます。お好きな方は是非フォローして下さい。