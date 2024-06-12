新郎4点セット【THE TREAT DRESSING】

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商品詳細
THETREATDRESSINGで購入しました2023年10月結婚式の際3時間ほど着用しております新郎シャツ、小物4点セット☆◇シャツMサイズ定価:16,800円◇チーフ定価:4,500円◇蝶ネクタイ(黒)定価:9,000円◇カフスリンクス(黒)定価:8,500円#トリートドレッシング #シャツ #カフスリンクス #蝶ネクタイ #チーフ
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