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新郎4点セット【THE TREAT DRESSING】
商品番号 N78883390466
商品名

新郎4点セット【THE TREAT DRESSING】
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THETREATDRESSINGで購入しました2023年10月結婚式の際3時間ほど着用しております新郎シャツ、小物4点セット☆◇シャツMサイズ定価:16,800円◇チーフ定価:4,500円◇蝶ネクタイ(黒)定価:9,000円◇カフスリンクス(黒)定価:8,500円#トリートドレッシング　#シャツ　#カフスリンクス　#蝶ネクタイ　#チーフ
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