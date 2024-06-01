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carharttカーハート　デトロイトジャケット
商品番号 J16368316212
商品名

carharttカーハート　デトロイトジャケット
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし肩幅65着丈60写真にある通り左手に汚れとジップの部分が破れていてしまっているため少々閉めづらくなっております。
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