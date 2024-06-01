考古★縄文時代 美石目糸魚川翡翠 硬玉 勾玉4.3cm★邪馬台国日本王国大和王権

ご覧頂きありがとうございます。縄文時代本翡翠製糸魚川翡翠の硬玉勾玉です。■寸法：約全長4.3cm厚み1.6cm直接コレクター様よりご信用ご信頼頂いて譲り受け初出しで扱っております。当方から購入し転売している方も複数名おりますがこちらが完全に初出です。コレクターの皆様へお喜び頂けるようご信頼できる方へのみ今回メルカリ初で販売させて頂きます。手にとると密度感があり表面はつるつるに磨かれております。古代色が魅力的な逸品。形・艶・色合いから強い古代の息吹オーラを感じます。造形と磨きも良くサイズ感ももうし分ない素晴らしい逸品です。LEDで照らすと透明度のある翠色を呈します。孔内部に土錆がこびり付き玉擦れ痕が見られます。石カン・カセ・小キズはございます。■出土伝承青森県転売される方はご入札をお控えくださいませ。大切にしてくださる方お願いします。事実当方へ依頼博物館様も御用達です。#糸魚川翡翠#縄文期 #勾玉#大珠#菅玉#土器#土偶#考古物#天然石#瑪瑙#翡翠#出雲族#石器#古代#出土品#発掘品#八咫烏 #古墳時代#弥生時代#縄文時代#古美術#骨董品#お守り#装飾品#装身具#神社仏閣#邪馬台国



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邪馬台国からヤマト王権へ (奈良大ブックレット 04)



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