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アディダス　CAMPUS 80s スウェード　ネイビー
商品番号 F65555628803
商品名

アディダス　CAMPUS 80s スウェード　ネイビー
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 2,258 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品番　　FV0488サイズ　27cm付属品　無し2020年モデルCOLLEGENAVY/FTWWHITE/FTWWHITE主観ではありますが、使用感は少なく美品だと思います。状態は画像からご判断ください。即購入オッケーです。商品説明↓派手さのないこのクラシックシューズは、他とは一線を画すクリーンでミニマリストなデザインが持ち味。オリジナルのキャンパスの80年代スタイルを踏襲した、ソフトなスエードアッパーを採用スニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スエード
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