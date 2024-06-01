アディダス　CAMPUS 80s スウェード　ネイビー

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品番 FV0488サイズ 27cm付属品 無し2020年モデルCOLLEGENAVY/FTWWHITE/FTWWHITE主観ではありますが、使用感は少なく美品だと思います。状態は画像からご判断ください。即購入オッケーです。商品説明↓派手さのないこのクラシックシューズは、他とは一線を画すクリーンでミニマリストなデザインが持ち味。オリジナルのキャンパスの80年代スタイルを踏襲した、ソフトなスエードアッパーを採用スニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スエード