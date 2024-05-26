TNF NA61930 アンタークティカバーサロフトジャケット　ブラック　S

試着のみ、タグ付き、未使用品❣️大人気の商品で、レビューも良かったので勢いで購入しましたが、サイズが合わずお譲りします(\u003e_\u003c)モノは大変良いものなので、ご購入者さまがサイズで失敗しない様に採寸写真をUPしていますので、ご確認の上ご購入くださいませ(*´꒳`*)試着のみですが、気になる方はご購入をお控えください。【商品名】THENORTHFACEザノースフェイスNA61930アンタークティカバーサロフトジャケットAntarcticaVersaLoftJacketブラック 【サイズ】メンズS(レディースL)胸囲84〜92身長160〜170バスト95肩幅49着丈63袖丈52.5アームホール22裾幅43【発送方法】全国送料込❣️メルカリ便の匿名配送❣️#Mikoのスポーツウェア#THENORTHFACE#ザノースフェイス#アンタークティカバーサロフトジャケットノースフェイス モコモコ フリース あったかい ワッペン レディース キッズカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）



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