LAD MUSICIAN キーホールリング19号

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商品詳細
あまり使用しないため出品します。ヴィンテージ加工のため表面に気にならない程度の傷はあります。キーホールリング。アナーキズムのシンボルとも言える鍵と対となる鍵穴をモチーフにしたリングです。左右には「ANARCHISM」、「LADMUSICIAN」の刻印が入っています。DARKSILVERはヴィンテージのメッキ加工を施しています。SIZE:指輪の内径:指の外周19号:19mm:59.7mm値下げ交渉のコメントには対応致しかねます。材質···シルバーカラー···シルバー
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http://narcologia.ru/goods/marshal18480.html
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