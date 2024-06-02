■ブランド：KARRIMORxStevenAlan■色：グレー■表記サイズ：M■状態：使用感有りkarrimor(カリマー)のフリースです。スポーツミックスのコーディネートに着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記Ｍサイズ着丈70センチ袖丈85センチチェスト（脇下の周囲）114センチウエスト106センチ素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地ポリエステル100%裏地ポリエステル100%●状態：あまり着用しておらず、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。クリーニング済みです。コメントにて値下げ希望された方限定で9500円まで値下げ可能。コメントされた方のみ購入できるようにします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



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