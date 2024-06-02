70s Levi's Panatela

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商品詳細
去年埼玉の古着屋にて購入した商品となります。所々に傷・擦れ等がある為ご理解の上、ご購入の検討をお願いいたします。サイズ股上→35股下→68ウエスト(幅×2)→42(84)裾幅→25※手作業の採寸の為、多少の誤差はご了承ください。また、詳しい年代判別等は分かりかねますので個人の判断の元、検討下さい。古着リーバイスLEVI’SスタプレデニムカーゴパンツDickiesCarhartt
http://narcologia.ru/goods/stair565000.html
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