ディオール オブリーク ジャカード SADDLE ベルト シルバー

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\"☆型番、商品名ディオールDIORベルト☆サイズ平置き 全長100㎝（EU85）端末から最後の穴まで約10センチ※多少の誤差はご容赦ください。付属品：箱、保存袋。こちらの商品は並行輸入品(海外正規品)でございます。並行輸入品(海外正規品)について並行輸入品はメーカーが認める正規輸入代理店以外を通じて、国内に輸入された商品です。メリット:正規輸入代理店を通さず仕入れられる為、正規代理店取扱商品に比べて価格が安い場合や、国内未発売の商品を購入できる可能性があります。最後に正規品しか取り扱っておりません。もちろん商品到着後、正規品ではないことを判明した場合は返品、返金のご対応とさせていただきます★ご購入は以上の内容とプロフィールの内容に同意して頂いたとさせて頂きます、ご了承くださいますようお願い致します。\"