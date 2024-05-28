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CONVERSE コンバース オールスター チャンキー 24.5 厚底スニーカー
商品番号 P69702806952
商品名

CONVERSE コンバース オールスター チャンキー 24.5 厚底スニーカー
ブランド名 コンバースオールスター
特別価格 税込 2,457 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪CONVERSEALLSTARCHUNKYLINEHIコンバースオールスターチャンキーライン厚底スニーカーレディーススニーカーコンバースオールスターカラー:ブラック　ホワイトサイズ:24.5cm状態:ソールの減りも少なくまだまだ長く愛用していただける状態です。やや黄ばみの箇所ありヒール部分ロゴかすれ※画像でご確認ください。発送:送料無料、匿名配送。24時間以内を目安に発送します。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－・店舗完売入手困難なお品です・大人気のブラックのソールにラインが入っているタイプ・オールスターの厚底がとてもかわいいです－－－－－－－－－－－－－－－－－－気になる点がございましたら、お気軽にコメントください！24時間受け付けております！スムーズで気持ちの良いお取り引きを心がけて参ります！－－－－－－－－－－－－－－－－－－◆ブランド#コンバース#オールスター#コンバースオールスター#CONVERSE#ALLSTAR◆カテゴリー#レディースサンダル#オールスターサンダル#厚底#厚底スニーカー#コンバースチャンキー#CONVERSEチャンキー#CHUNKYLINE#チャンキーラインスニーカー型...ハイカット(High)カラー...ブラック人気モデル...converseオールスターシーン...カジュアル(普段使い)特徴/機能...厚底スニーカー
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