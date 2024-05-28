EMPORIO ARMANI エンポリオ アルマーニ メンズ ベルト バックル付

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素材···本革カラー···グレーブランド：EMPORIOARMANI エンポリオアルマーニ 商品：バックル付メンズベルト素材：本革サイズ：全長:約117cm〜123cm付属品：無し状態：バックル部分小傷有り使うと思って買ったのですが全く使わなかったので出品致します￼(\u003e_\u003c)※未使用品で買いましたが初期傷等はございますので神経質な方はご購入をお控えくださいませ。※某有名質店で鑑定済みですので間違いなく本物です。そちらを踏まえてご検討の程宜しくお願い致します(^^)何かご質問などあればお気軽にコメント下さいませ^_^#EMPORIOARMANI#エンポリオアルマーニ#ARMANI#ジョルジオアルマーニ#アルマーニエクスチェンジ#メンズ#ベルト#バックル#シルバー#グレー#レザー#本革#アクセサリー#ジュエリー#ブランド#オシャレ#人気#オシャレな人と繋がりたい素材···本革カラー···グレー