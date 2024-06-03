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90s USA製 LIQUID BLUE ビンテージTシャツ　タイダイ　宇宙　星
商品番号 B41851629144
商品名

90s USA製 LIQUID BLUE ビンテージTシャツ　タイダイ　宇宙　星
ブランド名 リキッドブルー
特別価格 税込 5,002 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1992sLIQUIDBLUEuniversetiedyeteecolor:Purplesize:L100%COTTONMADEINU.S.A.肩幅52cm身幅55cm袖丈20cm着丈71cm#anthropocene_sapporo#anthropocene_teeリキッドブルーヴィンテージTシャツ　プリントTシャツクルーネック　半袖シングルステッチ　コピーライトタイダイ染め　グラフィック総柄　両面プリント　オールオーバー宇宙　星　地球　木星　土星　火星パープル　紫　ブルー　水色　青90's90年代1990
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