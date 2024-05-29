【ポロサス】スモールクロコダイル(ディープグリーン、グレイジング仕上げ)長財布

新品未使用【ポロサス】スモールクロコダイル(ディープグリーン、グレイジング仕上げ)２つ折り長財布/総手縫い保証書付きレザークラフト工房エクサルティファクト日本製価格128,000円外装にスモールクロコダイル（ポロサス）腹部のセンター部分の１枚革を贅沢に使用し、内装にはILPONTE（イルポンテ）社製のプエブロを使用した総手縫いの２つ折り長財布です。クロコダイルの中でも非常に希少価値の高いポロサスを日本の職人により、鞣しから染めまでを行った後にメノウで丁寧に磨き上げるグレイジング仕上げで艶を出し、ポロサスの持つ風合いや均整のとれた鱗の美しさをより引き立てました。また１枚革を使用して製作することで、よりスモールクロコダイルの迫力や存在感を存分に感じられる逸品になっております。内装に使用しているプエブロはトスカーナ地方の伝統的な製法である「バケッタ製法」を用いて製作され、色合いが豊かで耐久性が高く、タンニン鞣し特有の経年変化も楽しめるイタリアンレザーです。表面に施された起毛加工により、独特の表情を見せると共に革にオイルが含まれている為、使用して行くにつれて艶も生まれ、使い始めとは違った風合いをお楽しみ頂けます。１つ１つ丁寧に製作しておりますので末永くお使い頂けると思います。素材本来の風合いや質感、厳選されたレザーと総手縫いが織りなす逸品を是非お楽しみ下さい。■素材・外装：スモールクロコダイル（ポロサス、ワニ革）／ディープグリーン、グレイジング仕上げ・内装：イルポンテ社製プエブロ（牛革）／ダークグリーン・ファスナー（内装）：YKKエクセラゴールドファスナー／ブラック・ホック：PRYM社製バネホック（真鍮、イタリア製）／ゴールド■仕様・収納：小銭入れ １／札入れ １／フリーポケット ２／カードケース １０・形状：２つ折り長財布、小銭入れ（ファスナータイプ）・縫製：総手縫い仕上げ・コバ面：切り目本磨き仕上げ・ステッチ糸：外装／ダークグリーン、内装／ダークグリーン■サイズ・横１８．８cm、縦９．５cm、厚さ３．０ｃｍ



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