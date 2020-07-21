リーバイス　USA オリンピック　ヴィンテージ

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商品詳細
リーバイスのリンガーTシャツです。サイズLです。素材表記は無くテロっとした感じです。裾はシングルです。25年くらい前に古着で買いました。薄っすら茶色シミがあります。古着にご理解のある方、よろしくお願い致します。身幅46cm着丈65cmウエアハウスクッシュマン東洋エンタープライズシュガーケイン90S90年代グルービンハイジェラードドゥニームフルカウントフェローズ
http://narcologia.ru/goods/cotton989661.html
http://narcologia.ru/goods/influenza670193.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect206270.html
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