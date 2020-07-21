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リーバイス　USA オリンピック　ヴィンテージ
商品番号 W76173006082
商品名

リーバイス　USA オリンピック　ヴィンテージ
ブランド名 リーバイス
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リーバイスのリンガーTシャツです。サイズLです。素材表記は無くテロっとした感じです。裾はシングルです。25年くらい前に古着で買いました。薄っすら茶色シミがあります。古着にご理解のある方、よろしくお願い致します。身幅46cm着丈65cmウエアハウスクッシュマン東洋エンタープライズシュガーケイン90S90年代グルービンハイジェラードドゥニームフルカウントフェローズ
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