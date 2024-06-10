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【新品】オールド マウンテン　フリップアップキャップオリーブ M
商品番号 J98132963342
商品名

【新品】オールド マウンテン　フリップアップキャップオリーブ M
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全カラー、全サイズ有り！ぜひコメント欄でお問い合わせください。東京、吉祥寺にあるセレクトショップ『日常の機能服』を提案する　BLACKBRICKとのコラボ商品。【FRIPUPCAP】登場！OLDMOUNTAIN、MINORUのトレードマークにもなっている、短めのバイザーとメッシュ素材を選択。通気性を高め、バイザー裏にはOLDMOUNTAINロゴデザイン。　フェイスには、BLACKBRICKロゴを同カラーで刺繍。生地、型にこだわり、全てを1からデザインしたこだわりのキャップです。素材全体が2WAYに伸縮するストレッチ性を持ち、心地よいフィット感。後部にはアジャスターコードを採用。トレランや登山、サイクリングなど、ハードなスポーツをしながら片手で簡単に調節可能。男性はFRIPUPSTYLE！女性はFRIPDOWNSTYLEで、シーンを選ばない機能的なコーディネートアイテムとしても便利です。カラー展開3種類ブラック/コヨーテ/オリーブサイズ展開2種類S58～60cmM60～62cm#FRIPUPCAP#cap#キャップ#asimocrafts#アシモクラフト#アシモクラフツ#ballistics#TARPtoTARP#solol#ソルオル#バリスティクス#sanzokumountain#somabito#deviseworks#デバイスワークス#ハーフトラックプロダクツ#HALFTRACKPRODUCTS#ネルデザインワークス#ネイタルデザイン#オールドマウンテン#カーミットチェア#スノーピーク#ヘキサテーブル#ヘリノックス#yeti#thearth#oldmountain#サンゾクマウンテン#サンゾー工務店#ペトロマックス#inavance#nerudesignworks#asimocraft#ボンボネロ#bonfiregooutside
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【新品】オールド マウンテン　フリップアップキャップオリーブ M
FRIP UP CAP | old mountain
【新品】オールド マウンテン　フリップアップキャップオリーブ M
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【新品】オールド マウンテン　フリップアップキャップオリーブ M
FRIP UP CAP
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OLDMOUNTAIN×BLACK BRICK/ フリップアップキャップ 【FRIP UP CAP】＜3 color＞
【新品】オールド マウンテン　フリップアップキャップオリーブ M
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