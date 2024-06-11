Nike Nylon Cortez ナイキ ナイロンコルテッツ

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商品詳細
あくまでも中古品と言う事を考慮の上、購入してください。ナイキナイロンコルテッツ色ネイビーブルー品番807472-410箱無し特に目立った汚れはありません。ソールの減りも少なく硬化もしておりません。履き心地は良好です。インソールも綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/symmetric546045.html
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