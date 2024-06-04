サムライクラフト エレファント ハーフウォレット

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商品詳細
外はエレファント、内側は牛革になります。使用感はありますがしっかりした作りですのでまだまだご使用いただけると思います。糸の解れなどのダメージも少なくホックもしっかり留まります。エレファントのエイジングを楽しみたい方、是非^^
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