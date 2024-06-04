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サムライクラフト エレファント ハーフウォレット
商品番号 C13252062354
商品名

サムライクラフト エレファント ハーフウォレット
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外はエレファント、内側は牛革になります。使用感はありますがしっかりした作りですのでまだまだご使用いただけると思います。糸の解れなどのダメージも少なくホックもしっかり留まります。エレファントのエイジングを楽しみたい方、是非^^
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