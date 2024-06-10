HUF PULP FICTIONコラボTシャツ

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MIAAIRBRUSHS/STEE/WHITE映画PulpFiction（パルプ・フィクション）のTシャツです。HUF（ハフ）のムービーTシリーズでユマ・サーマンがプリントされたクールな１着。着丈 約73センチ身幅 約51センチ※素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）2019年にHUF公式オンラインで購入しました。正規品です。数回試着した程度で綺麗な状態です。