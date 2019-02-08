CMMN SWDN Glock ベルト ブラック ウェスタンベルト

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SSENSEにて購入しました。着用回数は3回ほどです。自身のウエストに合う穴がなかったため、穴をひとつ開けました。素人ですが綺麗に空いたと思います。袋、タグ写真に写っているものは一緒に発送致します。即購入可です。