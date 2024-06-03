MONCLER モンクレール ウール マフラー SCIARPA TRICOT

ジグザグのジャギド柄が特徴的なウールマフラーです。毛羽立ちがございますが汚れ等無く良い状態です。[ブランド]MONCLERモンクレール[商品詳細]SCIARPATRICOTMUFFLER[サイズ](約)全長170cm/幅33cm[カラー]マルチ[素材]ウール[その他]MONCLER正規購入品★☆出品商品やお取引き全般に関しまして★☆出品商品は全て正規店にて購入や真贋鑑定済みの確実な正規品ですのでご安心してお買い求めくださいませ。画像に写るもの全てが出品商品になりますので付属類は画像と記載事項を合わせご確認くださいませ。(一部ハンガーやスタンド等は撮影用の為除きます)採寸に関しまして全て手作業による平置き計測の為、若干の誤差がある場合がございますので予めご了承くださいませ。USED品は全てクリーニングや消毒済みの清潔な状態でお包み致します。『専用』や『お取り置き』また、大幅な値引きやメルカリ外でのお取引きは行っておりませんので予めご了承くださいませ。☆★その他☆★出品商品は新品や未使用状態のお品物でも保管や出品の為の撮影や梱包までに一度は触れる為完璧なお品をお求めの方やUSEDに抵抗感のある方は事前のトラブル防止の為に恐れ入りますがご購入をお控え頂けますようお願い申し上げます。スムーズに安心安全のお取引きをお約束いたします。ご不明点などはお気軽にコメントくださいませ。



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