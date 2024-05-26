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jointcreation×pipinghandsewing×フィールドオブヘブ
商品番号 U75466893054
商品名

jointcreation×pipinghandsewing×フィールドオブヘブ
ブランド名 ダウンオンザコーナー
特別価格 税込 5,537 円
在庫状況 あり

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商品詳細

jointcreation×pipinghandsewing×フィールドオブヘブントリプルコラボTシャツ　jointサイズMフィールドオブヘブンをイメージしたpipingデザインのワッペンをプリントしてあります中古　使用感ありますが全然使えますよ！ワッペン　pipinghandsewing2枚　新品未使用品ステッカー縄　5枚　　　生活サーカス　1枚生活サーカスのフライヤーなどかなりマニアックですが、好きな人にはたまらないのではないでしょうか？配色が絶妙です。新品未使用とても貴重になってしまっているのでこの状態で出回る事はないと思われますので、DOWNONTHECORNERphurzerTHCmashtwopeaceBFHkeenhobophateeスパイラルアーツ　縄　ビッグフロッグ　majesticcircusらぞく　スパイラルアーツ　ジャムバンド　ヘンプ　hemp麻　ヒッピーなど好きの方や探されていた方はチャンスですよ！当方ペット、喫煙ありません。暗所で保管していたので日焼けなどもございません。ヴィンテージということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。正規品となりますので、すり替え防止のため、返品は受け付けておりません。即購入OK#phurzer#ファーザー　#joint#ジョイント　#jointworks#ジョイントワークス　#thc#ティーエイチシー#BFH#ビックフロッグ　#bigfrog#キーン　#keen#benharper#ベンハーパー　#jamband#ジャムバンド　#フィッシュ　#phish#tokyoale#東京エール#DOWNONTHECORNER#ダウンオンザコーナー　#THC#twopeace#ツーピース　#BFH#キーン#hobo#ビッグフロッグ　#majesticcircus#らぞく#スパイラルアーツ　#縄　#ミドリエイジ#phatee#ファッティー　#mash#マッシュ　#pipinghandsewing#ハンドメイド　#handmadeカラー···ブラウン袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/unusable821674.html
http://narcologia.ru/goods/troupe893811.html
http://narcologia.ru/goods/assessor438703.html
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