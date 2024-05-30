ジャイアンツ 96年 宮崎キャンプ キャップと、春のやつ

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商品詳細
春のもセットで専用です！押し入れに眠っている、昔集めていたジャイアンツグッズを出品させていただきます。ずーっと押し入れに眠らせていたので、カビ臭いような臭いがします。一度も着用はしていません。クリーニングに出す方、気にならない方、観賞用の方、ご理解ある方に購入していただければと思います！カラー···グリーン形···ベースボール
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