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ジャイアンツ 96年 宮崎キャンプ キャップと、春のやつ
商品番号 G83597489313
商品名

ジャイアンツ 96年 宮崎キャンプ キャップと、春のやつ
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

春のもセットで専用です！押し入れに眠っている、昔集めていたジャイアンツグッズを出品させていただきます。ずーっと押し入れに眠らせていたので、カビ臭いような臭いがします。一度も着用はしていません。クリーニングに出す方、気にならない方、観賞用の方、ご理解ある方に購入していただければと思います！カラー···グリーン形···ベースボール
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