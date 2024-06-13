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メンズスーツセットアップ ❗❗大きいサイズ❗❗
商品番号 I47989097344
商品名

メンズスーツセットアップ ❗❗大きいサイズ❗❗
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❗❗大きいサイズ❗❗カラー...グレー購入前一度プロフィールを読んでください。よろしくおねがいします!付属品は写真に写っている物のみになり。完品をお求めの方は購入をご遠慮下さい。商品状態、梱包材に神経質な方は購入をご遠慮下さい。購即入可能です。画像の物が全てで。本体の明らかな傷や汚れはないと思いますが、全てを確認しきれてないなどもあります。状態は目立つ傷、汚れ等ありません詳しくは画像をご覧下さい。なお、梱包はリサイクル資材を活用させて頂きますので宜しくお願い致します!返品等はお受け致しませんよろしくお願い致します質問等ある方気軽にコメント下さい。AOKIで購入したものになります!ズボン２着です!最後の写真はスーツを着た感じになります!私の身長１７６ｃｍ　　体重９７ｋｇスーツは２Lの表紙ですが結構大きいです!!!当時は１０５ｋｇでちょうどでしたが痩せてしまって使わなくなりました!5回ほど使った物になります❗❗大きいサイズ❗❗
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