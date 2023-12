BLAUDESIGN Two in One 2in1ウォレット 財布 サイフ

[ブラウデザイン] BLAUDESIGN Wallet Two in One ブラック イタリアンレザー 2in1ウォレット 着脱式カードケース&コインケース 世界最小 コンパクトウォレット ミニ財布 小さいサイフ [ブラウデザイン] BLAUDESIGN Wallet Two in One ブラック イタリアンレザー 2in1ウォレット 着脱式カードケース&コインケース 世界最小 コンパクトウォレット ミニ財布 小さいサイフ



BLAUDESIGNブラウデザインWalletTwoinOne2in1ウォレット【商品詳細】カラー: ブラウン/ホワイト素材: 表地牛革(イタリアマストロット社シボ革)サイズ: 高さ67mm×横幅90mm×厚さ18mm重量: 79g機能的で美しいデザインを追求する新進気鋭のブランド、BLAUDESIGN(ブラウデザイン)の『WalletTwoinOne』は、これからのキャッシュレス社会に対応したウォレットです。着脱式のカードケースとコインケースからなる『WalletTwoinOne』は、2つの財布が1つになる財布としては世界最小ボディで、イタリアの老舗高級タンナーマストロット社製のシボ革をコンビで使用しています。キャッシュレス時代に対応した世界最小ボディの2in1ウォレット売価14,080円現行モデルですので、ショッピングサイト等で詳細見てみて下さい。お金やカードを収納したイメージ写真等も記載されています。一度人手に渡った物ですので気になる方はご遠慮下さい。最初の写真2枚が実物写真です。他サイトにも出品していますので、タイミングによっては売切れてしまう場合があります。ご了承ください。カードケース&コインケースミニウォレット小さい財布