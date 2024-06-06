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USA製 ハフ HUF ジェットキャップ 帽子 キャメル
商品番号 R40592725867
商品名

USA製 ハフ HUF ジェットキャップ 帽子 キャメル
ブランド名 ハフ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年メルカリで購入しました。他のキャップを被るため、出品します。アメリカのファッションブランド『HUFハフ』のジェットキャップ。通気性が良く、後ろのアジャスターで調節が効く、機能性に優れたジェットキャップです。アウトドア、スポーツ、メンズライク、ストリートファッションと、色々なコーデとの相性が良く使い勝手抜群です！メンズ、レディース問わず、ユニセックスでお使い頂けてオススメです！【産地】・・ＵＳＡ製アメリカ製MADEINU.S.A.【カラー】・・キャメル【素材】・・綿100%
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