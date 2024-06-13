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ニューエラ海外限定品 Detroit tigers cap 帽子3/8
商品番号 I94233559130
商品名

ニューエラ海外限定品 Detroit tigers cap 帽子3/8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERADetroittigersの海外限定品のキャップになります。届いた商品のサイズが間違っており新品未使用になります(*^^*)定価14000値下げの方ある程度受け付けます(*__)
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