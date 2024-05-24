RAKUWA ネック EXTREME 45cm

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定価16500円ファイテンの中でも1番使いやすいネックレスです。軽くてシンプルでかっこよくて細いヒモなので暑い季節でも大丈夫です。トップパーツに純チタンを採用三角形を逆さにしたトップパーツ。表側にはEXTREMEのロゴを、裏側にはファイテンのロゴを配置。ワンタッチ簡単着脱外す時は留め具を持って左右に引っ張り、着ける時は差し込むだけの簡単着脱。【スポーツシーンに特化したブランド\"EXTREME(エクストリーム)\"】●コンセプトストレス発散や、ダイエット、健康維持のためなど、スポーツをする目的や目標は人それぞれです。その中には、スコア、タイム、スキルを上げるために極限までに自分を磨き、スポーツに対して常に限界を目指す人たちもいます。部活生や高みを目指すアスリート。そういう人たちを支えるサポートギアです。●ブランドネーム・ロゴEXTREMEPERFORMANCEGEAR(エクストリームパフォーマンスギア)EXTREMEとは極限という意味があります。ロゴマークは鋭く研ぎ澄まし、スピード感を表現しました。●ブランドカラーブラック×レッドブラックとレッドのスタイリッシュでアクティブなイメージ。色彩心理学によるとブラックは威圧感のある色で断固とした強い意志や不屈さを感じさせる色であり、レッドは活力・情熱・興奮といったスポーツに直結する強いエネルギーをまとった色です。強い意志を持ち本気で限界に挑戦する人たちをサポートします。・スポーツ時の使用も気にならない軽量設計・最高レベル(当社比)の技術メタックス採用・トップパーツに純チタンを採用・トップパーツにエクストリームロゴとファイテンロゴ1週間程使用いたしました。使用にあたりややスレがございますのて神経質な方は御遠慮下さいませ。箱などはなくネックレスのみの出品です。