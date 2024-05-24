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シルバー925x18kgp ゴールド ピアス メンズ レディース 金 フープ
商品番号 P50138535185
商品名

シルバー925x18kgp ゴールド ピアス メンズ レディース 金 フープ
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 3,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■芸能人多数愛用モデル、大人気のゴールドクロスピアス■大人気の高級感のあるダガーデザインとなっています。季節を問わずオールシーズン着用可能です！どんなファッションにも合わせやすいシンプルなデザインで、さりげなく耳元を飾り付けます。男性にも女性にも御愛用頂けます。2点セット(両耳)の販売!■素材SILVER925(ゴールドコーティング)■■　サイズ：幅5mm×厚み5mm、ゲージ：18〜20g直径：約23mm■重さ：約4.4g　（一点）■カラーGOLD(ゴールド)※ご購入の際はプロフィールを読んでからお願いします。
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