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商品詳細
【商品説明】ルイヴィトン アリアンス アンプラント リングです。ほぼ未使用の美品です。サイズ表記は59で日本サイズですと19号になります。■素材 プラチナ■カラー シルバー■サイズ ＃59(19号)/幅約3.5mm■状態 USED ※正規の箱が無い為、2枚目の写真の状態で発送致します。
http://narcologia.ru/goods/peroration155115.html
http://narcologia.ru/goods/slide147987.html
http://narcologia.ru/goods/perforce165765.html
【LOUIS VUITTON】アリアンス アンプラントリング
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