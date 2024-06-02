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【LOUIS VUITTON】アリアンス アンプラントリング
商品番号 M66739278485
商品名

【LOUIS VUITTON】アリアンス アンプラントリング
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 19,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】ルイヴィトン　アリアンス　アンプラント　リングです。ほぼ未使用の美品です。サイズ表記は59で日本サイズですと19号になります。■素材　プラチナ■カラー　シルバー■サイズ　＃59(19号)/幅約3.5mm■状態　USED　※正規の箱が無い為、2枚目の写真の状態で発送致します。
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